النائب لي سانغ مين يعلن خروجه من الحزب الديمقراطي

Photo : YONHAP News

أعلن النائب البرلماني "لي سانغ مين" أنه قرر ترك الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي. وأعلن "لي" عن هذا القرار في بيان صحفي أصدره أمس الأحد، قائلا إنه منذ أن أصبح "لي جيه ميونغ" رئيسا للحزب، تحول الحزب الديمقراطي إلى حزبه الشخصي ومؤيديه المتطرفين بدلا من المضي قدما.وأضاف النائب البرلماني لخمس فترات، أن الأعمال الحمقاء والمخزية للتظاهر بالجهل منتشرة على نطاق واسع في الحزب، وأن التوقعات والجهود الإضافية غير مجدية.وأشار "لي" إلى أنه من أجل تحقيق أحلامه ورؤيته السياسية، فإنه سوف ينفصل بكل سرور عن الحزب الديمقراطي، الذي لا يمكن أن يخدم كأساس لاستعادة السياسة ذات المنطق السليم، وسيعمل على البحث عن مسار جديد للتطور إلى الأمام.وأضاف أنه سيأخذ بعض الوقت ويتداول أكثر بشأن خطوته التالية.