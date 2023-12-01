كوريا الشمالية تحذر من أن الصدام العسكري في شبه الجزيرة الكورية صار مسألة وقت

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حذرت كوريا الشمالية من كوريا الجنوبية سوف تنهار، وسط التدهور الحاد في الوضع في شبه الجزيرة الكورية نتيجة لتعليق سيول الجزئي للاتفاقية العسكرية بين الكوريتين لعام 2018. ووجه معلق عسكري كوري شمالي هذا التهديد في مقال نشرته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية التي تديرها الدولة أمس الأحد، وندد بقرار التعليق الجوئي للاتفاقية باعتباره محاولة من جانب الحكومة المحافظة في كوريا الجنوبية لإلهاء الجمهور عن أزمة سياسية من خلال إثارة حادث على الحدود. واتهم المعلق سيول بالاستمرار في انتهاك اتفاقية 2018، مدعيا أن الجيش الكوري الجنوبي نفذ الآلاف من عمليات البث عبر مكبرات الصوت في منطقة خط المواجهة، وأن السفن الحربية وطائرات الاستطلاع الكورية الجنوبية تسللت إلى المجال الجوي والمياه الكورية الشمالية. وحذر البيان من أن الصراع الشامل في شبه الجزيرة الكورية أصبح مسألة وقت ولا مفر منه، وأضاف أن الجيش الكوري الشمالي يمكنه الآن تنفيذ أنشطته كما يحلو له غير مقيد بأي اتفاق. كما وجه المعلق انتقادات لإطلاق كوريا الجنوبية قمرا اصطناعيا للتجسس العسكري يوم السبت، مع التأكيد على أن مثل هذا الإطلاق لا يختلف عن إطلاق كوريا الشمالية لقمر اصطناعي، والذي وصفته سيول بأنه انتهاك للاتفاق بين الكوريتين. وحذر المعلق من أن أي عمل عدائي من قبل ما أسماه بـ"المجموعة العميلة الكورية الجنوبية" ضد كوريا الشمالية سوف يؤدي إلى تدمير بائس لجيش الجنوب والانهيار التام للبلاد.