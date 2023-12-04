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السياسية

المكتب الرئاسي الكوري يعلن تعيين كيم سو كيونغ كمتحدثة رسمية جديدة

Write: 2023-12-04 10:45:42

المكتب الرئاسي الكوري يعلن تعيين كيم سو كيونغ كمتحدثة رسمية جديدة

Photo : YONHAP News

أعلن المكتب الرئاسي الكوري الجنوبي عن تعيين المساعدة الرئاسية لشؤون التوحيد "كيم سو كيونغ" في منصب المتحدثة الرسمية الجديدة باسم الرئاسة.
جاء ذلك في تصريحات أدلى بها المساعد الرئاسي للعلاقات العامة "لي دو وان" في مؤتمر صحفي أمس الأحد، حيث أوضح أن "كيم" ظهرت في العديد من البرامج الإذاعية وعبّرت عن الكثير من الآراء العقلانية حول القضايا السياسية والاجتماعية.
وأعرب المكتب الرئاسي عن أمله في أن تصبح "كيم"، التي تتمتع بخبرة كصحفية، شريكة ممتازة في التواصل مع وسائل الإعلام.
ومن جانبها قالت المتحدثة الجديدة إنها ستبذل قصارى جهدها لشرح القضايا الحالية في شؤون الدولة بطريقة مفهومة من وجهة نظر الجمهور.
يذكر أن "كيم" عملت كمراسلة لصحيفة "دونغ آه إيل بو" قبل حصولها على درجة الدكتوراه في علم الاجتماع من جامعة ستانفورد الأمريكية.



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