كوريا تجري محادثات مع الصين بشأن التأخير الإجرائي في صادرات اليوريا

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قالت وزارة المالية الكورية الجنوبية أمس الأحد إن الحكومة تتواصل مع الصين عبر القنوات الدبلوماسية بشأن تأخرها في الإجراءات الجمركية لصادرات اليوريا إلى سيول.وأضافت الوزارة أنه تم إبلاغها بهذه القضية من قبل الشركات الكورية الجنوبية، موضحة أنها سوف تتشاور بشكل وثيق مع الحكومة الصينية لضمان حصول مستوردي اليوريا الكوريين الجنوبيين على شحناتهم كما هو مقرر.كما تعهدت الوزارة بدعم جهود الشركات لتنويع قنوات الاستيراد وزيادة احتياطي اليوريا الحكومي، مع مواصلة التنويع لضمان إمدادات مستقرة من هذه المادة الصناعية.وبحسب الوزارة، فإن مخزون اليوريا في كوريا الجنوبية يمكن أن يكفي حوالي ثلاثة أشهر. وكانت الصين قد قررت مؤخرا وقف الإجراءات الجمركية لصادرات اليوريا إلى كوريا الجنوبية ولم تستجب بعد لطلب سيول للحصول على تفسير لذلك القرار.