طائفة جوغيه البوذية تعقد جنازة رسمية للراهب جا سُنغ

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أقيمت صباح أمس الأحد مراسم جنازة للراهب الراحل "جا سُنغ" الرئيس السابق لطائفة "جوغيه"، التي تعد أكبر طائفة بوذية في كوريا الجنوبية، والذي توفي في حريق الأسبوع الماضي.وأقيمت الجنازة التي نظمتها الطائفة البوذية الكورية في معبد "جو غيه" في وسط سيول، وحضرها آلاف الأشخاص، بمن في ذلك شخصيات سياسية ودينية، مثل رئيس الوزراء "هان دوك سو"، ورئيس الأساقفة الكاثوليكيين "هيغينوس كيم هي جونغ"، ورجال دين بوذيون من جميع أنحاء البلاد.وفي رسالة قرأها كبير المساعدين الرئاسيين "كيم ديه كي"، قال الرئيس "يون صوك يول" إن كل لحظة عاشها الراهب الموقر ستبقى حية عبر تاريخ البوذية الكورية الجنوبية.وبعد الجنازة، تم نقل جثمان الراهب "جا سنغ" إلى معبد "يونغ جو" في مقاطعة "كيونغ كي" لإجراء مراسم حرق الجثة على الطريقة البوذية.وكان قد تم العثور على جثة الراهب بعد حريق في مكان للمبيت تابع لمعبد "تشيل جانغ" في مدينة "آن صونغ" بمقاطعة "كيونغ كي"، حيث كان يقيم بمفرده.وقالت طائفة "جوغيه" يوم الخميس الماضي إن الراهب "جا سونغ" قد انتحر بالتضحية بنفسه.