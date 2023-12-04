التكتل الحاكم يطلق فريق عمل لمنع حدوث فشل في شبكة الكمبيوتر الإدارية

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قررت الحكومة والمكتب الرئاسي والحزب الحاكم في كوريا الجنوبية تشكيل فريق عمل حكومي لوضع إجراءات لمنع حدوث أي فشل كبير آخر في شبكة الكمبيوتر الإدارية.واتخذ التكتل الحاكم هذا القرار خلال اجتماع تشاوري سياسي عُقد أمس الأحد في المقر الرسمي لرئيس الوزراء في سيول.وأوضحت الحكومة أن فريق العمل سيضع خطة شاملة في هذا الصدد حتى شهر يناير القادم. واتفقت الأطراف الثلاثة على فحص 338 نظاما للمعلومات العامة، بالإضافة إلى البنية التحتية للمؤسسات المالية والطبية حتى نهاية شهر ديسمبر الجاري.وسوف يسعى المعسكر الحاكم أيضا إلى إجراء فحص شامل على معدات الشبكة القديمة، وإنشاء برج مراقبة للإشراف على الجهود المبذولة لمنع انقطاع الشبكة الإدارية والاستجابة لأي مشاكل تحدث فيها.وعلى المدى الطويل، قرر التكتل الحاكم الاستفادة من الخدمات السحابية المختلفة، وتعزيز إدارة البنية التحتية الرقمية العامة.