كوريا الجنوبية تخطط لدعم أوكرانيا بـ2.3 مليار دولار

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تسعى كوريا الجنوبية لتقديم دعم لأوكرانيا تبلغ قيمته 2.3 مليار دولار، وتوقيع اتفاقيات للمشاركة الاقتصادية مع 8 دول في أفريقيا وآسيا وأوربا الشرقية.جاءت هذه الخطة في اجتماع للوزراء ذوي الصلة بالشؤون الاقتصادية الخارجية اليوم الاثنين، حيث قال نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير المالية "تشو كيونغ هو" إن الحكومة الكورية ستساهم بـ100 مليون دولار لبنك التنمية متعدد الأطراف في العام القادم من أجل دعم إعادة الإعمار في أوكرانيا، كما ستقدم 200 مليون دولار لأوكرانيا كدعم إنساني.وكشف الوزير "تشو" عن أن كوريا الجنوبية ستخصص ملياري دولار من صندوق التعاون الاقتصادي الخارجي كي تتمكن الشركات الكورية من المشاركة في مشروعات إعادة إنشاء البنية التحتية وتحديث الصناعات في أوكرانيا على المديين المتوسط والطويل.وأضاف أن الحكومة الكورية ستقدم استشارات لأوكرانيا بشأن وضع استراتيجية متوسطة وطويلة المدى للتنمية الاقتصادية، ووضع استراتيجية للابتكار الصناعي، وبناء وحدات صناعية، بدءا من العام القادم.وعلى صعيد آخر، قررت الحكومة الكورية توقيع اتفاقيات للمشاركة الاقتصادية مع كل من كينيا وتنزانيا والمغرب وتايلاند وباكستان وبنغلادش وصربيا وجمهورية الدومينيكان.