كويا الشمالية تقول إن قمرها الاصطناعي للاستطلاع العسكري بدأ مهمته

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قالت كوريا الشمالية إن قمرها الاصطناعي للاستطلاع العسكري "مالليكيونغ 1"، قد بدأ مهامه رسميا.وأوضح تقرير نشرته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية أمس الأحد أن مكتب عمليات الأقمار الاصطناعية الجديد، الذي يقع مقره في مركز التحكم العام التابع للإدارة الوطنية لتكنولوجيا الفضاء الجوي، قد بدأ في أداء مهامه أول من أمس السبت، مشيرة إلى أن مكتب عمليات الأقمار الاصطناعية سينفذ مهامه كهيئة استخبارات عسكرية مستقلة.وقالت الوكالة إن المعلومات التي سيجمعها مكتب عمليات الأقمار الاصطناعية سيتم نقلها إلى مكتب الاستطلاع في الجيش والوحدات الرئيسية الأخرى.وأضافت أن وزارة الدفاع الكورية الشمالية قد أعربت عن تطلعها لأن تسهم هذه المعلومات في تعزيز الردع الحربي لصالح كوريا الشمالية.