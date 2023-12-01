مجموعة قرصنة كورية شمالية تسرق بيانات تكنولوجية رئيسية من كوريا الجنوبية

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تبين أن مجموعة القرصنة السيبرانية الكورية الشمالية "آن دا ريئيل"، قد تمكنت من سرقت بيانات تكنولوجية رئيسية من شركات الصناعات الدفاعية الكورية الجنوبية.وقال مكتب دعم التحقيقات الأمنية التابع لوكالة شرطة سيول إنه اكتشف دلائل تشير إلى حدوث هجوم إلكتروني كوري شمالي، وقد بدأ في إجراء تحقيقات.وكانت مجموعة القرصنة "آن دا ريئيل" قد قامت باختراقات لعدد من الشركات الكورية الجنوبية للصناعات الدفاعية خلال الفترة من ديسمبر من العام الماضي وحتى مارس من هذا العام، باستعمال كمبيوتر خادم مستأجر بشكل مجهول في كوريا الجنوبية.وتضم البيانات التي سرقتها مجموعة القرصنة الكورية الشمالية حوالي 1.2 تيرابايت من المعلومات التكنولوجية الرئيسية، بما في ذلك معلومات عن أسلحة الليزر المضادة للطائرات.وأشارت نتائج التحقيقات التي أجرتها الشرطة الكورية بالتعاون مع مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي إلى أن مقر مجموعة "آن دا ريئيل" يوجد في حي "ريو كيونغ دونغ" في بيونغ يانغ، وأن المجموعة قد شغلت الخادم المستأجر 83 مرة.كما أشارت إلى أن مجموعة "آن دا ريئيل" قد قامت بغرس برامج فدية في خوادم 3 شركات كورية جنوبية، وحصلت على 470 مليون وون من عملة البيتكوين مقابل استعادة النظام، حيث تم إرسال المبلغ إلى كوريا الشمالية بعد غسله.