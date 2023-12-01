الذهاب إلى القائمة الذهاب إلى النص

بحث

Korean
بحث

عربي

About KBS Go to KBS
Go Top

السياسية

كوريا الجنوبية تنجح في أول اختبار لصاروخ إس إم 2

Write: 2023-12-04 12:50:35Update: 2023-12-04 18:27:45

كوريا الجنوبية تنجح في أول اختبار لصاروخ إس إم 2

Photo : KBS News

نجحت كوريا الجنوبية في أول اختبار لصاروخ "إس إم 2" للقوات البحرية.
وقالت قيادة القوات البحرية أمس الأحد إنها أجرت أول اختبار بالذخيرة الحية لإطلاق صاروخ من طراز "إس إم 2" المصمم لاعتراض صواريخ العدو وطائراته دون طيار، من البحر.
وكانت القوات البحرية قد أجرت تدريبات لإطلاق الصاروخ في مرافق اختبارات الصواريخ في جزيرة هاواي الأمريكية، بسبب عدم وجود موقع اختبار بحري بالذخيرة الحية ونظام لتحليل الاختبار لدى كوريا الجنوبية.
وأكدت قيادة القوات البحرية أنه تم إجراء أول اختبار محلي للصاروخ مع إنشاء مركز "سام تشوك" للأبحاث البحرية التابع لوكالة تطوير الدفاع الكورية على الساحل الشرقي في عام 2021، وإنشاء نظام تحليل لاختبارات الذخيرة الحية للأسلحة الموجهة البحرية.
وتم إطلاق الصاروخ من المدمرة الكورية "كانغ كام تشان"، وقد اعترض الطائرة دون الطيار المستهدفة التي كانت تقترب من الموقع بسرعة عالية.
قائمة

موضوعات بارزة

Close

يستخدم موقعنا الكوكيز وغيرها من التقنيات لتحسين الخدمة. مواصلة استخدام الموقع تعني أنك موافق على استخدام تلك التقنيات، وعلى سياسة موقعنا. عرض التفاصيل;