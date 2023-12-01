كوريا الجنوبية تنجح في أول اختبار لصاروخ إس إم 2

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نجحت كوريا الجنوبية في أول اختبار لصاروخ "إس إم 2" للقوات البحرية.وقالت قيادة القوات البحرية أمس الأحد إنها أجرت أول اختبار بالذخيرة الحية لإطلاق صاروخ من طراز "إس إم 2" المصمم لاعتراض صواريخ العدو وطائراته دون طيار، من البحر.وكانت القوات البحرية قد أجرت تدريبات لإطلاق الصاروخ في مرافق اختبارات الصواريخ في جزيرة هاواي الأمريكية، بسبب عدم وجود موقع اختبار بحري بالذخيرة الحية ونظام لتحليل الاختبار لدى كوريا الجنوبية.وأكدت قيادة القوات البحرية أنه تم إجراء أول اختبار محلي للصاروخ مع إنشاء مركز "سام تشوك" للأبحاث البحرية التابع لوكالة تطوير الدفاع الكورية على الساحل الشرقي في عام 2021، وإنشاء نظام تحليل لاختبارات الذخيرة الحية للأسلحة الموجهة البحرية.وتم إطلاق الصاروخ من المدمرة الكورية "كانغ كام تشان"، وقد اعترض الطائرة دون الطيار المستهدفة التي كانت تقترب من الموقع بسرعة عالية.