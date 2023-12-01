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النيابة تداهم حكومة مقاطعة كيونغ كي بسبب انتهاكات زوجة رئيس الحزب المعارض

Write: 2023-12-04 15:32:25Update: 2023-12-04 15:45:29

النيابة تداهم حكومة مقاطعة كيونغ كي بسبب انتهاكات زوجة رئيس الحزب المعارض

Photo : KBS News

داهم وكلاء النيابة العامة في مدينة "سو وان" مكاتب حكومة مقاطعة كيونغ كي، ضمن التحقيقات في مزاعم ضد رئيس الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي "لي جيه ميونغ"، بأنه كان قد تغاضى عن الاستخدام غير القانوني للبطاقة الائتمانية الرئيسية للمقاطعة بواسطة زوجته خلال فترة توليه منصب حاكم المقاطعة.
وقال مكتب النيابة العامة في مدينة "سو وان" إنه وكيلا وعددا من المحققين إلى مكاتب حكومة مقاطعة كيونغ كي في الساعة التاسعة و10 دقائق من صباح اليوم الاثنين لمصادرة البيانات والوثائق ذات الصلة.
وتعد هذه هي المرة الأولى التي تبدأ فيها النيابة تحقيقات رسمية في الاتهامات بإساءة استخدام بطاقة الائتمان الرسمية الخاصة بالمقاطعة، وقد تبين أن التحقيقات ستشمل المطاعم التي تم فيها استخدام تلك البطاقة.
وكان الموظف السابق في حكومة مقاطعة كيونغ كي "تشو ميونغ هيون" قد أبلغ هيئة مكافحة الفساد والحقوق المدنية في شهر أغسطس الماضي بإساءة استخدام البطاقة بواسطة زوجة "لي جيه ميونغ"، وأن "لي" تغاضي عن ذلك، ومن ثم قامت الهيئة بإحالة البلاغ إلى النيابة العامة.
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