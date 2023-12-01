الرئيس يون يجري تعديلا يشمل 6 وزارات

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أجرى الرئيس الكوري "يون صوك يول" تعديلا وزاريا اليوم الاثنين شمل وزارات المالية، وشؤون الوطنيين والمحاربين القدامى، والزراعة والأغذية والشؤون الريفية، والأراضي والبنية التحتية والنقل، والشؤون البحرية ومصائد الأسماك، والشركات الصغيرة والمتوسطة والناشئة.وقرر الرئيس "يون" ترشيح المساعد الرئاسي الأول للشؤون الاقتصادية "تشيه سانغ مون" لمنصب وزير المالية، وعميدة جامعة سوك ميونغ النسائية السابقة "كانغ جونغ إيه" لمنصب وزيرة شؤون الوطنيين والمحاربين القدامى، والنائبة السابقة لرئيس معهد الاقتصاد الريفي "سونغ مي ريونغ" لمنصب وزيرة الزراعة والأغذية والشؤون الريفية.كما رشح الرئيس "يون" رئيس مؤسسة الأراضي والإسكان السابق "بارك سانغ او" لمنصب وزير الأراضي والبنية التحتية والنقل، ورئيس معهد علوم وتكنولوجيا المحيطات السابق "كانغ دو هيونغ" لمنصب وزير الشؤون البحرية والمصائد، ونائبة وزير الخارجية "أوه يونغ جو" لمنصب وزير الشركات الصغيرة والمتوسطة والناشئة.