القوات الأمريكية في كوريا تجري مناورات عسكرية مشتركة خارج شبه الجزيرة الكورية

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تبين أن القوات الأمريكية في كوريا قد أجرت مناورات عسكرية مشتركة مع دولة ثالثة خارج شبه الجزيرة الكورية، في شهر نوفمبر الماضي.وأوضح الجيش الكوري الجنوبي أمس الاثنين أن القوات الأمريكية في كوريا شاركت في مناورات التدريب الميداني السنوية "كوماندو سلينغ" مع قوات سنغافوره الجوية، في قاعدة "بايا ليبار" الجوية في سنغافوره، خلال الفترة من 6 إلى 24 نوفمبر.ونشر الجناح المقاتل رقم 51 المتمركز في قاعدة أوسان الجوية ست طائرات من طراز "إف 16" مخصصة لسرب المقاتلات رقم 36 بالإضافة إلى 90 مشرفا، للمشاركة في تلك المناورات التي شهدت مجموعة واسعة من التدريبات التي تهدف إلى زيادة إمكانية التشغيل البيني، بما في ذلك تمديد ساعات الحرب الجوية من خلال التزود بالوقود جوا.واستهدفت مناورات "كوماندو سلينغ"، التي بدأت في عام 1990، تحسين قدرة العمليات المشتركة للقوات الجوية في البلدين، والتحقق من قدرات الدعم للقوات الأمريكية المتمركزة في سنغافوره.يذكر أنه من غير المعتاد أن تشارك القوات الأمريكية المتمركزة في كوريا الجنوبية في مناورات عسكرية مشتركة في دولة ثالثة.ويقول بعض المراقبين إن التدريبات الأخيرة قد أجريت على الأرجح لتعزيز المرونة الاستراتيجية لقوات الولايات المتحدة في كوريا، في محاولة لاستكمال المهام خارج المنطقة، بما في ذلك المهام المتعلقة بإبقاء الصين تحت المراقبة.