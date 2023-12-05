تأكيد أول إصابة بأنفلونزا الطيور شديدة العدوى هذا الموسم

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أكدت السلطات الصحية في كوريا أول حالة إصابة محلية هذا الموسم بفيروس أنفلونزا الطيور شديدة العدوى، في مزرعة للبط في مقاطعة جنوب جولا، أمس الاثنين.وأكدت سلطات الحجر الصحي أن الحالة التي اكتشفت في مزرعة تقع في منطقة "كو هُنغ"، في جنوب غرب كوريا، كانت من سلالة "إتش 5 إن 1" شديدة العدوى، وهي الأولى في مزرعة للدواجن منذ تأكيد وجود الفيروس في طيور برية تم اصطيادها في "جون جو" بمقاطعة شمال جولا في أواخر الشهر الماضي.ومن جانبها، أصدرت الحكومة الكورية أمرا ساري المفعول لمدة 36 ساعة حتى الساعة 11 من مساء اليوم الثلاثاء، بحظر حركة الأفراد والمركبات من مزارع الدواجن ومنشآت الماشية ذات الصلة في جميع أنحاء كوريا.وأمر رئيس الوزراء "هان دوك سو" وزارة الزراعة بتنفيذ إجراءات حجر صحي شاملة بعد تأكيد تلك الحالة. كما أمر هان الوزارة باتخاذ إجراءات لاحتواء انتشار المرض، مثل حظر دخول المزرعة المصابة والذبح الوقائي وكذلك التطهير، بينما أمر وزارة البيئة بتعزيز مراقبة واختبار الطيور البرية.