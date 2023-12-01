كوريا والصين تتفقان على آلية الحوار حول ضوابط التصدير

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أعلنت وزارة التجارة الصينية أمس الاثنين أنها اتفقت مع نظيرتها في كوريا الجنوبية على إنشاء آلية حوار ثنائي بشأن ضوابط التصدير وإنشاء خط ساخن لسلسلة التوريد للسلع الصناعية الرئيسية.وجاء هذا الإعلان وسط تأخير بكين في الإجراءات الجمركية لصادرات اليوريا إلى كوريا الجنوبية.وفي وقت سابق من يوم أمس الاثنين، قال سفير كوريا الجنوبية لدى الصين "تشونغ جيه هو" للصحفيين إن السفارة أرسلت رسائل رسمية إلى مختلف الوكالات في الصين يوم الجمعة الماضي تثير تلك القضية وتدعو إلى التخليص السلس لصادرات اليوريا.وقد تم إرسال تلك الرسائل إلى اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح في بكين، وكذلك إلى وزارتي الخارجية والتجارة والإدارة العامة للجمارك.وأضاف السفير "تشونغ" قائلا إنه بالتشاور الوثيق مع الوزارات الكورية الجنوبية، تطلب السفارة بنشاط التعاون من المنظمات ذات الصلة في الصين من أجل تسهيل الإجراءات الجمركية.