تباطؤ التضخم في كوريا خلال نوفمبر إلى 3.3%

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ارتفعت أسعار المستهلك في كوريا الجنوبية بوتيرة أبطأ خلال شهر نوفمبر الماضي، بينما استمرت في الارتفاع بأكثر من 3% للشهر الرابع على التوالي.وقال تقرير صادر عن هيئة الإحصاءات الكورية اليوم الثلاثاء إن مؤشر أسعار المستهلك بلغ 112.74 نقطة في نوفمبر، بزيادة 3.3% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.وأضاف التقرير أن معدل التضخم واصل الارتفاع إلى 3.4% في أغسطس، و3.7% في سبتمبر، و3.8% في أكتوبر، بعد أن كان قد تباطأ إلى 2.3% في يوليو.ويعزى تباطؤ النمو في نوفمبر إلى انخفاض أسعار المنتجات البترولية، التي تراجعت بنسبة 5.1% خلال الشهر الماضي مقارنة بالعام السابق.ومقارنة بالشهر الأسبق، انخفضت أسعار المستهلكين بنسبة 0.6% لتسجل أول انخفاض خلال عام. وتباطأ نمو أسعار المنتجات الزراعية إلى 6.6% على أساس سنوي في نوفمبر، في حين ارتفعت أسعار المنتجات الغذائية الطازجة بنسبة 12.7%.وارتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والنفط المتقلبة، بنسبة 3.3% على أساس سنوي.