الاقتصاد الكوري ينمو بنسبة 0.6% في الربع الثالث

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نما الاقتصاد الكوري الجنوبي بنسبة 0.6% في الربع الثالث من هذا العام.ووفقا لبيانات أولية صادرة عن البنك المركزي الكوري اليوم الثلاثاء، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للبلاد بنسبة 0.6%، بينما نما الناتج المحلي الإجمالي الاسمي بنسبة 2.2% على أساس ربع سنوي خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر، وهي أرقام تتطابق مع التقديرات السابقة.وسجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لكوريا الجنوبية نموا للربع الثالث على التوالي بعد انكماشه بنسبة 0.3% في الأشهر الأخيرة من عام 2022، بسبب تباطؤ الصادرات.وزاد الاستهلاك الخاص بنسبة 0.3% في الربع الثالث، في حين انخفض الاستثمار في المرافق بنسبة 2.2%.ونمت الصادرات الكورية بنسبة 3.4%، بينما ارتفعت الواردات بنسبة 2.3% خلال الفترة المذكورة.وارتفع إجمالي الدخل القومي الحقيقي للبلاد بنسبة 0.5% في الربع الثالث مقارنة بالربع الأسبق.