بوتين يقول إن استعادة العلاقات الروسية الكورية أمر يعتمد على سيول

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قال الرئيس الروسي "فلاديمير بوتين" إن استعادة العلاقات بين كوريا الجنوبية وروسيا أمر يعتمد على سيول، موضحا أن بلاده مستعدة لذلك.وجاءت تلك التصريحات خلال مراسم استلام أوراق اعتماد سفراء جدد من 21 دولة، أمس الاثنين، في قصر الكرملين في موسكو، حيث قال إن العلاقات الثنائية بين البلدين تواجه للأسف صعوبات.وأشار بوتين إلى أن العلاقات بين روسيا وكوريا الجنوبية ظلت تتطور بشكل بناء لتحقيق المنافع المتبادلة للجانبين حتى سنوات قليلة مضت، وخاصة في المجال الاقتصادي.وقد قدم "لي دو هون" سفير كوريا الجنوبية الجديد لدى روسيا، خطاب اعتماده إلى الرئيس الروسي بوتين، مع 20 سفيرا وصلوا حديثا من دول من بينها بريطانيا وألمانيا، والتي تعتبرها موسكو "غير ودية" لفرضها عقوبات على روسيا بسبب الحرب ضد أوكرانيا.