الولايات المتحدة ترد على كوريا الشمالية بشأن المعايير المزدوجة

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ردت وزارة الخارجية الأمريكية على اتهامات كوريا الشمالية لها باتباع "معايير مزدوجة" بشأن إطلاق الأقمار الاصطناعية.وأصدر المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية "ماثيو ميلر" هذا الموقف خلال مؤتمر صحفي أمس الاثنين عندما سئل عن الفرق بين قمر التجسس العسكري الذي أطلقته كوريا الجنوبية والقمر الذي أطلقته كوريا الشمالية مؤخرا، أشار إلى أن كوريا الجنوبية لا تخضع لقرارات متعددة من قبل مجلس الأمن الدولي بشأن الأنشطة الخطيرة والمزعزعة للاستقرار في المنطقة. وأكد ميلر استعداد واشنطن للدخول في حوار مع بيونغ يانغ، وأضاف أن الولايات المتحدة سترحب بالتوصل إلى حل سلمي للمخاوف بشأن أنشطة كوريا الشمالية المزعزعة للاستقرار.وقال أيضا إن الولايات المتحدة أوضحت أنها لا تسعى إلى صراع مع كوريا الشمالية بأي شكل من الأشكال، لكن بيونغ يانغ رفضت جميع هذه المناشدات.وكانت كوريا الشمالية قد قالت في وقت سابق إنه في حين أدانت الولايات المتحدة إطلاق كوريا الشمالية قمرا اصطناعيا باعتباره تهديدا للسلام والاستقرار الإقليميين، فقد قدمت ادعاء "وقحا" بأن إطلاق كوريا الجنوبية يختلف بموجب القانون الدولي. وفي الشهر الماضي، أطلقت بيونغ يانغ صاروخا فضائيا لوضع قمر اصطناعي للتجسس العسكري في مداره، أعقبه نشر قمر اصطناعي للاستطلاع العسكري من قبل كوريا الجنوبية من قاعدة عسكرية أمريكية الأسبوع الماضي.