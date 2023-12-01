مذكرة تفاهم بين وزارة الخارجية وهيئة الشرطة البحرية حول الحوادث البحرية

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أبرمت وزارة الخارجية وهيئة الشرطة البحرية في كوريا الجنوبية مذكرة تفاهم حول تعزيز التعاون في الاستجابة للحوادث البحرية.ووقع وزير الخارجية "بارك جين" ورئيس هيئة الشرطة البحرية "كيم جونغ اوك" على مذكرة التفاهم الخاصة بتعزيز نظام التعاون في حماية السفن الكورية والكوريين المقيمين في الخارج، كما اتفق الجانبان على إنشاء خط ساخن لتقاسم المعلومات الضرورية لتنفيذ أنشطة الإنقاذ الطارئة في حالة وقوع حوادث بحرية للسفن الكورية أو للمواطنين الكوريين المقيمين في الخارج.كما اتفقا أيضا على الدعم المتبادل في الموارد البشرية والمادية في حالة وقوع حوادث بحرية، إلى جانب الحفاظ على علاقات تعاون وثيقة على الصعيد الدولي.وقالت وزارة الخارجية إن الجانبين توافقا على ضرورة التعاون العضوي بين الوزارات ذات الصلة من أجل الاستجابة السريعة للحوادث البحرية، حيث إنه يتم نقل 99.7% من الصادرات والواردات الكورية بحرا، كما أن عدد الكوريين المسافرين إلى الخارج قد عاد إلى مستوى ما قبل جائحة كورونا.