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الكوريتان

سيول تقول إن الصاروخ الكوري الشمالي الأخير الفاشل بالستي متوسط المدى

Write: 2023-12-05 15:07:43Update: 2023-12-05 15:37:54

سيول تقول إن الصاروخ الكوري الشمالي الأخير الفاشل بالستي متوسط المدى

Photo : YONHAP News

قدرت السلطات العسكرية في كوريا الجنوبية نوع الصاروخ الذي فشلت كوريا الشمالية  في إطلاقه يوم 22 نوفمبر الماضي، بأنه صاروخ باليستي متوسط المدى، مشيرة إلى أن الصاروخ انفجر في الجو بعد إطلاقه نحو البحر الشرقي.
وقد أبلغت السلطات العسكرية مكتب الأمن الوطني التابع للمكتب الرئاسي بأن بيونغ يانغ فشلت في إطلاق ذلك الصاروخ.
وأوضح مسؤول عسكري أن كوريا الشمالية لم تنجح حتى الآن في إطلاق صواريخ باليستية متوسطة المدى مزودة بمحرك يعمل الوقود الصلب.
وكان "جو تيه يونغ" مدير مكتب الأمن القومي الكوري الجنوبي قد قال أمس في برنامج تلفزيوني للكي بي إس إن كوريا الشمالية فشلت في إطلاق صاروخ باليستي متوسط المدى يعمل بالوقود الصلب قبل أيام، موضحا أن هناك إمكانية كبيرة لأن تعيد بيونغ يانغ محاولاتها لإطلاق هذا النوع من الصواريخ مرة أخرى.
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