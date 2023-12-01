اتفاق سياسي على المعالجة السريعة لمسودات القوانين الرئيسية

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اتفق حزب "قوة الشعب" الحاكم والحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي في كوريا، على إنشاء جهاز تشاوري 2 + 2 يضم رئيسيْ اللجنتين السياسيتين وزعيميْ التكتل البرلماني في كل حزب منهما، من أجل المعالجة السريعة لمسودات القوانين الرئيسية.وصرحت "جون جو هيه" المتحدثة باسم الحزب الحاكم اليوم بأن الطرفين توصلا إلى اتفاق على تشغيل هذا الجهاز من أجل التركيز على مناقشة المسودات الرئيسية ومعالجتها بسرعة.بالإضافة إلى ذلك، قبل حزب قوة الشعب طلب الحزب الديمقراطي باستبدال رئيس لجنة الاستماع الخاصة للمرشح لمنصب رئيس المحكمة العليا "جو هي ديه"، من النائب "كيم دو أوب" إلى النائب "جو هو يونغ".وأوضحت المتحدثة"جون" أن الحزب الحاكم وافق على طلب الحزب المعارض الرئيسي بتغيير رئيس اللجنة من أجل حل مشكلة فراغ هذا المنصب بسرعة، مشيرة إلى أن الحزب تقدم بمذكرة لتنفيذ هذا التغيير إلى الأمانة العامة للبرلمان.ومن المتوقع أن يناقش الحزبان من خلال الجهاز التشاوري الجديد قانون عقوبة الحوادث الخطيرة، والقانون الخاص بالدفعة الأولى من المدن الجديدة، وقانون التنسيق والترويج لإعادة هيكلة الشركات، والقانون الخاص بإنشاء وتشغيل هيئة الفضاء والطيران، وقانون النقابات التعاونية للشركات المتوسطة، وغيرها.