حظر استخدام التزييف العميق خلال الحملات الانتخابية القادمة

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اتفق المعسكران الحاكم والمعارض من الأحزاب السياسية في كوريا اليوم على تمرير مشروع تعديل قانون الانتخابات العامة الذي ينص على حظر استخدام التزييف العميق خلال الحملات الانتخابية بما يصل إلى 90 يوما قبل موعد الانتخابات.جاء ذلك في اجتماع عقدته اليوم اللجنة الفرعية للتشريعات التابعة للجنة الخاصة بالإصلاح السياسي في البرلمان.وتشير عبارة "التزييف العميق" إلى تقنية صنع صورة شخصية تبدو وكأنها حقيقية باستخدام الذكاء الاصطناعي.وبعد الاجتماع، التقى رئيس اللجنة الفرعية "كيم يونغ بيه"، النائب عن الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي، بالصحفيين حيث صرح لهم بأن استخدام التزييف العميق مسموح به في الأوقات العادية، ولكن مع الالتزام بوضع علامة تدل على استعمال تقنية التزييف العميق، وإذا تمت مخالفة ذلك، يتعرض من يرتكب المخالفة لغرامة مالية.كما أوضح أن عدم وضع علامة مع تضمين معلومات كاذبة يؤدي إلى فرض عقوبات إضافية، مشيرا إلى أن موعد حظر الاستخدام قد يختلف، ولكن تم تحديد فترة 90 يوما من موعد الانتخابات بشكل مؤقت.وإذا وافق البرلمان على مشروع القانون، فسوف يتم حظر القيام بحملات انتخابية باستخدام فيديوهات ترويجية مصنوعة بتقنية التزييف العميق بدءا من يوم 11 يناير القادم، الذي سيوافق اليوم الـ90 قبل موعد الانتخابات العامة الثانية والعشرين.