وزارة الدفاع الكورية تنفي تقديم قذائف مدفعية إلى أوكرانيا

Photo : KBS News

نفت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية تقديم قذائف مدفعية إلى أوكرانيا، مشددة على أن حكومة كوريا الجنوبية مازالت ملتزمة بقرارها بعدم تقديم أسلحة فتاكة إلى أوكرانيا.جاء ذلك بعد أن نشرت صحيفة "واشنطن بوست" اليومية الأمريكية مقالا ادعت فيه أن كمية قذائف المدفعية كورية الصنع التي تستخدمها أوكرانيا في الحرب ضد روسيا، أكبر من كمية قذائف المدفعية التي تقدمها جميع الدول الأوربية إلى أوكرانيا.وردا على سؤال حول ما إذا كانت كوريا الجنوبية تدعم أوكرانيا بأسلحة فتاكة، بما في ذلك قذائف مدفعية، قالت وزارة الدفاع الكورية إنها تقدم فقط مساعدات إنسانية وإمدادات عسكرية غير قتالية، من أجل حماية الحرية في أوكرانيا.وفيما يتعلق بتقرير الصحيفة الأمريكية الذي قال إن كوريا الجنوبية تقدم دعما عسكريا قتاليا لأوكرانيا عبر الولايات المتحدة، بدلا من إرسال قذائف مدفعية مباشرة، قالت الوزارة إن هذا الادعاء غير دقيق.وكانت الصحيفة الأمريكية قد قالت في التقرير الذي نشرته أمس إن كمية كبيرة من قذائف المدفعية عيار 155 ملليمترا يتم تقديمها من كوريا إلى أوكرانيا، وأن تلك الكمية أكبر من كمية القذائف التي توردها جميع الدول الأوربية إلى أوكرانيا.