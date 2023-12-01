الرئيس يون يؤكد دعم حكومته للشركات الصغيرة والمتوسطة والناشئة

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أكد الرئيس "يون صوك يول" أنه سيعمل على تعزيز القدرات التنافسية للصادرات الكورية من خلال زيادة صادرات قطاع الخدمات وصادرات الشركات الصغيرة والمتوسطة والناشئة.جاء ذلك في كلمة تهنئة ألقاها الرئيس في حفل "يوم التجارة الـ60" الذي أقيم صباح اليوم الثلاثاء في مجمع كويكس للمعارض في جنوب العاصمة سيول، حيث قال إن تاريخ التجارة الكورية على مدار الستين عاما الماضية كان بمثابة تاريخ للتنمية الاقتصادية الكورية نفسها، مشيرا إلى أن مكانة كوريا القوية في الصادرات بُنيت على أساس من جهود وحماس جميع مسؤولي الشركات والتجار الذين بذلوا أقصى الجهود دون توقف في الصدارة.وقال إن تلك الجهود المتفانية والمستمرة حتى الآن ساهمت كثيرا في إنهاء العجز التجاري الكوري الشهر الماضي للمرة الأولى منذ أكثر من عام، مع المحافظة على فائض في الصادرات لشهريْن متتاليين، وهو ما أدى إلى أن تسجل كوريا أسرع انتعاش في الصادرات بين الدول الكبرى.وأكد الرئيس على أنه سيدعم، بصفته المسؤول رقم واحد في كوريا عن التسويق للمنتجات الكورية، الشركات والتجارة الكورية بنشاط حتى تتمكن من المنافسة بقوة على الصعيد الدولي.وأضاف أنه سيسعى لتوسيع المجال أمام الشركات الكورية، بما في ذلك زيادة طرق الصادرات من خلال إبرام اتفاقيات للتجارة الحرة مع المملكة المتحدة والهند ومجلس التعاون لدول الخليج العربية، إلى جانب إنشاء "حزمة تصدير تفضيلية" بقيمة تريليونيْ وون لخدمة الشركات الصغيرة والمتوسطة.وأشار الرئيس يون إلى أن الصادرات من أشباه الموصلات والسيارات والمنتجات البتروكيماوية قد مثلت حوالي نصف إجمالي الصاردات الكورية خلال الـ10 سنوات الماضية، مشددا على أنه سيقوم بتعزيز دعم صناعات المحتويات والسياحة والتمويل والصحة وتقنية المعلومات والاتصالات حتى تصبح كوريا ضمن أكبر عشر دول مصدرة للخدمات عالميا حتى عام 2027.بالإضافة إلى ذلك، أعرب الرئيس عن عزمه رعاية الشباب والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والناشئة ليصبحوا لاعبين رائدين في الصادرات المستقبلية، وذلك من خلال تدريب أكثر من 6 آلاف موظف تجاري شاب يمكن نشرهم على الفور في مواقع التصدير حتى عام 2027، وزيادة مساهمة الصادرات من الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى أكثر من نصف إجمالي الصادرات الكورية خلال نفس الفترة.