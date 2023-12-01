سيول تؤكد على ضرورة الحل المتزامن لقضية حقوق الإنسان والقضية النووية لكوريا الشمالية

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أكدت "لي شين هوا" سفيرة حقوق الإنسان في كوريا الشمالية في وزارة الخارجية الكورية الجنوبية على ضرورة التعامل بشكل متزامن مع قضية حقوق الإنسان في كوريا الشمالية وقضيتها النووية، ضمن الجهود الرامية إلى إيجاد حل فعال للقضيتين.وأضافت أن القضية النووية لكوريا الشمالية تشكل تهديدا للسلام العالمي، فيما تعد قضية حقوق الإنسان فيها جريمة ضد الإنسانية.جاء ذلك في تصريح أدلت به السفيرة "لي" في مؤتمر حقوق الإنسان في كوريا الشمالية الذي عقد في هونولولو بجزيرة هاواي أول من أمس الاثنين، حيث قالت إنه تم التعامل مع هاتين القضيتين بشكل منفصل بالرغم من استمرار القضية النووية لأكثر من 30 عاما منذ أوائل التسعينيات من القرن الماضي.وأشارت إلى أن كوريا الشمالية أنفقت ما يعادل ثمن مليون طن من الحبوب الغذائية في العام الماضي على 71 عملية إطلاق للصواريخ، على الرغم من أنها تعاني من نقص غذائي مزمن يقدر بحوالي 800 ألف طن سنويا.كما أشارت إلى أن أكثر من 100 ألف من العمال الكوريين الشماليين الموجودين في الخارج يعيشون في ظروف تشبه العبودية، حيث يعملون 18 ساعة يوميا، ويرسلون ما يتراوح بين 80% و90% من دخلهم إلى النظام الكوري الشمالي.