الحكومة الكورية تسرّع عمليات بناء شبكات النقل للمدن الجديدة

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قررت الحكومة الكورية تقليل الوقت الذي يستغرقه بناء شبكات النقل للمدن الجديدة، بهدف معالجة الإزعاج الذي يعاني منه السكان نتيجة لعدم كفاية السكك الحديدية والطرق.وبموجب اقتراح كشفت عنه وزارة النقل أمس الثلاثاء، ستضع الحكومة إجراءات النقل للمدن الجديدة في غضون عام من تخصيص المناطق للتنمية.وفي الوقت الحالي، يتم وضع مثل هذه التدابير بعد حوالي عامين من تعيين مدن جديدة. وتخطط الحكومة أيضا لتبسيط الإجراءات الإدارية لبناء الطرق والسكك الحديدية التي تمر عبر المدن الجديدة.ولتحقيق هذه الغاية، ستقوم وزارة النقل بمراجعة القوانين ذات الصلة من أجل التداول المباشر واتخاذ القرار بشأن المشروعات المتعلقة ببناء الطرق التي تمر عبر المناطق التي تديرها حكومات محلية متعددة.وتأمل الحكومة أن يتم بموجب ذلك منع التأخير الناجم عن الاختلافات بين الحكومات المحلية.وتهدف الحكومة من خلال هذه الإجراءات إلى تقليص الوقت الذي يستغرقه بناء الطرق للمدن الجديدة بحوالي عامين والسكك الحديدية بما يتراوح بين خمس سنوات ونصف وثماني سنوات ونصف.