كوريا واليابان تعقدان محادثات على مستوى العمل حول العلاقات الثنائية

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عقدت وزارتا خارجية كوريا الجنوبية واليابان محادثات على مستوى مدير إدارة، في سيول أمس الثلاثاء، لمناقشة القضايا الثنائية المعلقة.ووفقا لوزارة الخارجية الكورية الجنوبية، أجرى "صو مين جونغ" مدير إدارة شؤون آسيا والمحيط الهادئ، محادثات مع "هيرويوكي نامازو" مدير إدارة شؤون آسيا والمحيط الهادئ في وزارة الخارجية اليابانية.وكانت هذه المحادثات هي الأولى بين الجانبين منذ أن تولى "نامازو"، الذي يشغل منصب كبير المبعوثين النوويين اليابانيين، منصبه في شهر أغسطس الماضي.وقالت الوزارة إن الجانبين أجريا تقييما للعلاقات الثنائية، كما تبادلا وجهات النظر حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، ولكن لم يتم الكشف عن تفاصيل الاجتماع.ويقول المراقبون إنه من المتوقع أن تكون المحادثات قد غطت أيضا قضايا تاريخية مثل ضحايا الاسترقاق الجنسي في اليابان في زمن الحرب، وتعويض ضحايا العمل القسري.وقالت الوزارة إن الجانبين اتفقا على استمرار الاتصالات بين السلطات الدبلوماسية في البلدين من أجل التنمية المستقبلية للعلاقات بين سيول وطوكيو في مختلف المجالات.