كوريا الجنوبية تتسلم 6 طائرات دورية بحرية أمريكية في عام 2025

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من المتوقع أن يتم نشر 6 طائرات دورية بحرية أمريكية من طراز "بي 8 إيه بوسيدون" في كوريا الجنوبية خلال عام 2025، بناء على قرار القوات البحرية الكورية الجنوبية في عام 2018 باختيارها كجيل جديد لطائراتها الدورية .وقالت شركة "بوينغ" الأمريكية للصحفيين الكوريين الذين زاروا مصنعها في سياتل بالولايات المتحدة يوم الثامن والعشرين من شهر نوفمبر الماضي، إنه تم إنتاج 4 من طائرات بوسيدون هذا العام، وسوف يتم إنتاج طائرتين أخريين في العام القدم، ثم تسليمها للقوات البحرية الأمريكية.وبموجب إجراءات المبيعات العسكرية الأجنبية الأمريكية، ستقوم شركة "بوينغ" بتسليم ست من تلك الطائرات للقوات البحرية الأمريكية بدلا من تصديرها مباشرة إلى كوريا الجنوبية.ومن المتوقع أن يتم تسليم هذه الطائرات للجانب الكوري في عام 2025 بعد خضوعها لعمليات مراجعة من قبل القوات البحرية الأمريكية.الجدير بالذكر أن الطائرة "بي 8 إيه بوسيدن" هي طائرة دورية طويلة المدى متعددة المهام قادرة على القيام بعمليات واسعة النطاق، بما في ذلك الاستشعار والمراقبة والإنذار المبكر، وهي مجهزة برادار خاص للتنصت والتجسس وكشف هوية الأهداف، وسونار عالي الحساسية لتعقب الغواصات.