كوريا الشمالية تغلق سفارتيها في غينيا والسنغال

Photo : KBS News

كشف مسؤول في وزارة الخارجية الكورية الجنوبية أمس الثلاثاء عن أن كوريا الشمالية أغلقت سفارتيها في غينيا والسنغال ضمن خطواتها الهادفة إلى تخفيض الإنفاق بسبب معاناتها من صعوبات اقتصادية.وأوضح المسؤول أن عدد البعثات الدبلوماسية الكورية الشمالية انخفض من 53 بعثة إلى 46، بعد أن أغلقت بيونغ يانغ سفاراتها في نيبال وبنغلادش وإسبانيا وأنغولا وأوغندا وغينيا والسنغال.وكانت بعض وسائل الإعلام الأجنبية قد قالت إن كوريا الشمالية أغلقت سفارتها في جمهورية الكونغو الديمقراطية وقنصليتها العامة في هونغ كونغ، لكن تبين أن وزارة الخارجية الكورية الجنوبية تعتقد أن عملية سحب هاتين البعثتين الدبلوماسيتين لم تكتمل بعد.كما تبين أن سفارة كوريا الشمالية لدى بيرو، التي قامت حكومة بيرو بطرد جميع الدبلوماسيين فيها بعد التجربة النووية السادسة لكوريا الشمالية في عام 2017، لا تزال تحتفظ بمبناها ولوحتها المعلقة على المبنى.وقال المسؤول إن كوريا الشمالية تعاني من انخفاض في كسب العملات الأجنبية من خلال بعثاتها الدبلوماسية في الخارج بسبب تعزيز العقوبات الدولية المفروضة عليها، مما أدى إلى تعرضها لصعوبات مالية.