ارتفاع مستويات الغبار الناعم في كوريا اليوم الأربعاء

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من المتوقع أن ترتفع مستويات الغبار الناعم في معظم أنحاء كوريا الجنوبية، باستثناء مقاطعة "كانغ وان"، اليوم الأربعاء.وتوقع المعهد الوطني للبحوث البيئية أن تكون مستويات الغبار الناعم "سيئة للغاية" في إنتشون وجنوب مقاطعة كيونغ كي في فترة ما بعد الظهر، قبل أن تنتشر إلى مقاطعتي جنوب تشونغ تشُنغ وشمال جولا وكذلك كوانغ جو وجزيرة جيجو في الليل.ومن المتوقع أن يؤدي الغبار الأصفر القادم من الصين إلى تفاقم مستويات الغبار الناعم في معظم أنحاء كوريا الجنوبية اليوم، والتي من المتوقع أن تظل مرتفعة حتى الليل قبل أن تنخفض إلى "طبيعية" يوم غد الخميس.ومن المتوقع هطول أمطار في جميع أنحاء كوريا بعد ظهر اليوم الأربعاء، بمعدل يصل إلى خمسة ملليمترات في المنطقة الوسطى، وأقل من ذلك في مقاطعات جولا والمناطق الداخلية لمقاطعتي شمال وجنوب كيونغ سانغ وجزيرة جيجو.ومن المتوقع أن تتراوح درجات الحرارة القصوى بعد الظهر من 7 إلى 16 درجة، بما في ذلك عشر درجات في سيول.