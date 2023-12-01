كوريا تطلب من بريطانيا بذل جهود لبدء الحوار الاقتصادي المالي

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طلب وزير المالية الكوري الجنوبي "تشو كيونغ هو" من الحكومة البريطانية التعاون من أجل الحوار الاقتصادي والمالي الثنائي المقرر إطلاقه العام القادم.ووفقا لوزارة المالية الكورية، وجه تشو هذه الدعوة أمس الثلاثاء خلال مؤتمر عبر الفيديو مع وزير الخزانة البريطاني "جيريمي هانت".وخلال المحادثات، أشاد الوزير تشو بتعزيز إمكانات التعاون الثنائي على خلفية الزيارة الرسمية التي قام بها الرئيس "يون صوك يول" الشهر الماضي إلى بريطانيا بمناسبة مرور 140 عاما على إقامة العلاقات الدبلوماسية الثنائية.وأعرب الوزير تشو عن توقعاته بتعزيز التعاون الثنائي في مجالات الطاقة وسلاسل التوريد والتقنيات العلمية المتقدمة من بين مجالات أخرى، وطلب دعم وتعاون وزارة المالية البريطانية لعقد حوار افتتاحي حول الاقتصاد والمالية في أقرب وقت ممكن في العام القادم، ليكون بمثابة قناة اتصال لتعزيز التعاون الثنائي في المجالات المذكورة.وقد وافق الوزير البريطاني على أن العلاقات الاقتصادية الثنائية تحسنت بعد زيارة الرئيس يون، مشددا على أنه يتعين على البلدين تعميق علاقاتهما وسط حالة عدم اليقين الاقتصادي العالمية.