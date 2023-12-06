القوات الإسرائيلية تدخل قلب مدينة خان يونس في جنوب قطاع غزة

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أعلن الجيش الإسرائيلي أمس الثلاثاء أن قواته دخلت وسط مدينة خان يونس، وهي المدينة الرئيسية في جنوب قطاع غزة.وقال الميجور جنرال يارون فينكلمان رئيس القيادة الجنوبية للقوات الإسرائيلية، إن قواته موجودة في قلب منطقة جباليا والشجاعية في شمال مدينة غزة، وكذلك في وسط مدينة خان يونس اعتبارا من ليلة الاثنين.كما قال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي الفريق هرتسي هاليفي أيضا إنه بعد 60 يوما من بداية الحرب، تحاصر القوات الإسرائيلية منطقة خان يونس وأنها انتقلت إلى المرحلة الثالثة من العملية البرية.ونقلت وكالة رويترز عن مواطنين فلسطينيين قولهم إن الدبابات الإسرائيلية دخلت خان يونس يوم الثلاثاء.وقد وسع الجيش الإسرائيلي هجومه في جنوب غزة إلى خان يونس، حيث يحتمي عشرات الآلاف من المدنيين بعد فرارهم من شمال القطاع، بدعوى وجود بعض قادة حركة حماس في تلك المدينة.