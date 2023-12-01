مصنع هيون ديه موتورز في روسيا يمدد تعليقه حتى نهاية ديسمبر

Photo : YONHAP News

قال تقرير نشرته وكالة الأنباء الروسية "تاس" أمس الثلاثاء إن مصنع هيون ديه موتورز في مدينة سانت بطرسبورغ في روسيا قد قرر تمديد تعليقه حتى نهاية شهر ديسمبر الجاري.وأضاف التقرير أنه سيتم منح إجازة لـ502 من الموظفين العاملين بدوام كامل في المصنع بسبب القرار بتمديد إغلاق المصنع حتى نهاية هذا العام.وقد بدأ مصنع هيون ديه موتورز في روسيا في تعليق عملياته لإنتاج السيارات في شهر مارس الماضي بسبب الصعوبات التي يواجهها في توريد مكونات السيارات منذ بدء الحرب الروسية في أوكرانيا.وتوقع المراقبون في روسيا أن يتم بيع مصنع هيون ديه موتورز لشركة أخرى، وأن يتم استئناف تشغيله في العام القادم.وكان وزير الصناعة والتجارة الروسي "دينيس مانتوروف" قد توقع في شهر سبتمبر الماضي أن تستحوذ شركة روسية على مصنع هيون ديه موتورز في سانت بطرسبورغ بشرط أن يسمح لهيون ديه بشراء المصنع مرة أخرى بعد عامين من بيعه.