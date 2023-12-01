الصين ترجح تخفيض صادراتها من اليوريا

Photo : YONHAP News

من المتوقع أن تخفض شركات الأسمدة الصينية من حجم صادراتها من اليوريا على نطاق واسع خلال العام القادم، وبالتالي يزداد القلق من احتمال تعرض الشركات الكورية لتأثيرات سلبية إذا قامت الصين بتقليل حجم صادراتها من اليوريا فعليا، رغم أن لدى الشركات الكورية مخزون من اليوريا يكفي لـ3 أشهر.وقالت صحيفة اقتصادية تابعة لوكالة "شين خوا" الصينية للأنباء إن المشاركين في مؤتمر للرابطة الصينية لشركات الأسمدة عقد في شهر نوفمبر الماضي بحضور عدد من المسؤولين الحكوميين، قد أكدوا على ضرورة تعليق عمليات تصدير اليوريا بشكل طوعي، نظرا لأن طلب شركات الأسمدة الصينية على اليوريا سيشهد زيادة حتى أوائل العام القادم.ومن جانبها، قالت منصة ذات صلة بشركات الأسمدة الكيميائية الصينية إن 15 شركة صينية منتجة لليوريا قد وافقت على تخفيض حجم تصدير منتجاتها في العام القادم إلى أقل من الثلث مقارنة بهذا العام.يشار إلى أن حصة الصين من إجمالي واردات كوريا من اليوريا تزيد عن 90%، وبالتالي من المتوقع أن تتأثر الشركات الكورية بدرجة كبيرة من تخفيض حجم صادرات الصين من اليوريا على نطاق واسع.