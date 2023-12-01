إطلاق أول حافلة ركاب ذاتية القيادة في كوريا الجنوبية

Photo : YONHAP News

أطلقت بلدية سيول خطا لحافلة ركاب ذاتية القيادة على طرق المدينة.وتعد هذه هي المرة الأولى على مستوى العالم التي يتم فيها إطلاق خدمة لحافلة ركاب ذاتية القيادة، وهو ما يثير الاهتمام حول ما إذا كانت ستسهم فعليا في نقل الركاب في وقت متأخر من الليل.وقد تم تسيير حافلة الركاب ذاتية القيادة تحت مراقبة أحد السائقين في مسار مخصص باستخدام أجهزة الاستشعار المركبة فيها والتي تمكنها من التعرف على الأشياء المحيطة بها ومعلومات إشارات المرور.وأعرب الركاب عن رضائهم عن التسيير السلس للحافلة ذاتية القيادة، وعرضوا بعض الاقتراحات لتحسين جودة الخدمة.ويتوجب على جميع الركاب في تلك الحافلة الجلوس على مقاعدهم مع ربط أحزمة الأمان قبل أن تتحرك الحافلة.ويتم تسيير هذا النوع من الحافلات كل يوم من الساعة الحادية عشرة والنصف ليلا وحتى الساعة الخامسة و10 دقائق فجرا على مسار يمتد لـ9.8 كيلومتر بين محطتي "هاب جونغ" و"دونغ ديه مون" مرورا بـ40 محطة لمترو أنفاق سيول.ويمكن للركاب أن يستقلوا الحافلة من إحدى المحطات المخصصة لها بشكل مجاني لفترة من الزمن.وتخطط بلدية سيول لتوسيع الخدمة في العام القادم، وإطلاق خط آخر طويل يربط وسط سيول بضواحيها.