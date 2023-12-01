كوريا تضيف 870 ألف وظيفة في العام الماضي

Photo : YONHAP News

أضافت كوريا الجنوبية 870 ألف وظيفة في العام الماضي، كان أكثر من نصفها للمسنين الذين تتجاوز أعمارهم 60 عاما.ووفقا لتقرير صادر عن هيئة الإحصاءات الكورية اليوم الأربعاء، بلغ عدد الوظائف في كوريا الجنوبية في العام الماضي 26 مليونا و450 ألف وظيفة، بزيادة مقدارها 870 ألف وظيفة مقارنة بالعام الأسبق.وأشار التقرير إلى أن عدد الوظائف للذين تتجاوز أعمارهم 60 عاما شهد زيادة في العام الماضي بمقدار 440 ألف وظيفة، محتلا بذلك حوالي نصف إجمالي عدد الوظائف المضافة في العام الماضي، بينما زاد عدد الوظائف لمن هم في الثلاثينيات من العمر بمقدار 50 ألف وظيفة، ولمن هم في العشرينيات من العمر بمقدار 10 آلاف وظيفة فقط.ويرجع السبب في زيادة حصة المسنين من إجمالي عدد الوظائف المضافة، إلى زيادة حصتهم من إجمالي عدد السكان بسبب انخفاض الخصوبة، وزيادة الوظائف في مجالات الصحة والرعاية الاجتماعية التي من المعتاد أن يعمل فيها المسنون.وقال التقرير إن عدد الوظائف للذكور بلغ 14 مليونا و990 ألف وظيفة، فيما بلغ عدد الوظائف للإناث 11 مليونا و460 ألف وظيفة.