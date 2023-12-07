المحكمة العليا تبت في قضية وفاة عامل في محطة توليد كهرباء في عام 2018

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من المقرر أن تصدر المحكمة العليا اليوم الخميس حكما بشأن وفاة "كيم يونغ كيون" البالغ من العمر 24 عاما في ديسمبر 2018، في حادث حزام ناقل في محطة "تيه آن" للطاقة الحرارية في مقاطعة جنوب "تشونغ تشُنغ".وستصدر المحكمة العليا أحكاما على شركة "غرب كوريا" للطاقة، وشركة "كوريا للهندسة والطاقة"، بالإضافة إلى كبار المسؤولين في الشركتين.وتمت تبرئة رئيس شركة "غرب كوريا" السابق "كيم بيونغ سوك" في أول محاكمتين بشأن الوفاة، مع الإشارة إلى أنه لم يكن على علم بالمخاطر التي يشكلها الحزام الناقل، ولا المشاكل المتعلقة بالعقود بين شركات المقاولات من الباطن وخدمات الشحن.وفي المحاكمة الأولى، تم فرض غرامات أو أحكام بالسجن مع وقف التنفيذ على رئيس شركة كوريا للهندسة والطاقة السابق "بيك نام هو" و10 أفراد آخرين، في حين انتهت المحاكمة الثانية بتخفيف بعض تلك الأحكام.وبعد وفاة الشاب البالغ من العمر 24 عاما، تزايدت الدعوات إلى إصدار قانون يعاقب أصحاب الأعمال أو الرؤساء التنفيذيين في حالة وقوع حوادث صناعية خطيرة.وكان التشريع الناتج هو قانون معاقبة الحوادث الخطيرة، الذي يحمّل أصحاب الأعمال أو المديرين التنفيذيين المسؤولية عن وفيات الموظفين المرتبطة بالعمل، ويعاقب عليها بالسجن لمدة سنة واحدة أو أكثر وغرامة تصل إلى مليار وون، أي حوالي 760 ألف دولار أمريكي.وتمت الموافقة على القانون في الجلسة العامة للبرلمان في 8 يناير 2021، ودخل حيز التنفيذ في 27 يناير من العام الماضي.