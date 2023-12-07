بنوك استثمارية أجنبية ترفع توقعات التضخم في كوريا الجنوبية لعام 2023

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رفعت 6 من أصل 8 بنوك استثمار أجنبية، توقعاتها للتضخم لعام 2023 في كوريا الجنوبية.وفقا للمركز الكوري للتمويل الدولي اليوم الخميس، تضمن تقرير صادر عن 8 وكالات دولية رئيسية توقعات لمعدل التضخم في كوريا بمتوسط 3.7% لهذا العام حتى نهاية الشهر الماضي، بزيادة قدرها 0.2 نقطة مئوية عن توقعات أكتوبر.وفي حين حافظ بنك "سيتي" و"جي بي مورغان" على توقعاتهما الأصلية البالغة 3.7%، رفع كل من "أمريكا ميريل لينش" و"غولدمان ساكس" و"باركليز" و"إتش إس بي سي" و"نومورا" و"يو بي إس" توقعاتها.وكان متوسط التوقعات الصادرة عن البنوك أعلى بمقدار 0.1 نقطة مئوية من التوقعات الصادرة عن البنك المركزي الكوري الأسبوع الماضي.كما رفعت البنوك الاستثمارية توقعات التضخم في كوريا الجنوبية للعام القادم من متوسط 2.4% إلى 2.5%، أي أقل بمقدار 0.1 نقطة مئوية من توقعات البنك المركزي الكوري.