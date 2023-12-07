انخفاض أسعار النفط لأقل من 70 دولارا للبرميل بسبب تراجع الطلب في الصين

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تراجعت أسعار النفط العالمية إلى أقل من 70 دولارا للبرميل أمس الأربعاء، وسط توقعات بتدهور الطلب في الصين.وأغلقت بورصة نيويورك التجارية اليوم مع وصول سعر خام غرب "تكساس" الوسيط لشهر يناير إلى 69 دولارا و38 سنتا للبرميل، بانخفاض مقداره دولاران و94 سنتا عن يوم الثلاثاء، لينخفض إلى أقل من 70 دولارا للبرميل للمرة الأولى منذ 3 يوليو.كما تراجعت العقود الآجلة لخام "برنت" لشهر يناير بحوالي 4% لتغلق عند 74 دولارا و30 سنتا للبرميل.وتشهد أسعار النفط انخفاضا مستمرا وسط تزايد الشكوك حول قرار منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك بلس" بتخفيض إنتاج النفط بحوالي 700 ألف برميل يوميا، أي أقل من 1% من الإمدادات العالمية.وتشير "أوبك بلس" إلى اتحاد كبار منتجي النفط بقيادة المملكة العربية السعودية.وأدى تحرك صناعة الطاقة الأمريكية لتعزيز إنتاج النفط، تزامنا مع تراجع الطلب في الصين بسبب الانكماش الاقتصادي، إلى انخفاض أسعار النفط العالمية.