الحزب المعارض يحث الرئيس على سحب مرشحه لرئاسة هيئة مراقبة البث

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دعا الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي، الرئيس "يون صوك يول" إلى سحب ترشيحه لرئيس لجنة مكافحة الفساد والحقوق المدنية "كيم هونغ إيل" لرئاسة لجنة الاتصالات الكورية، وهي الهيئة المسؤولة عن الرقابة على خدمات البث الإذاعي.وقال المتحدث باسم الحزب الديمقراطي "كوان تشيل سونغ" أمس الأربعاء إن الرئيس يؤكد من خلال هذا التعيين أنه لن يتخلى بأي حال من الأحوال عن حلمه في السيطرة على البث.واتهم "كوان" الرئيس يون بأنه بدأ بذلك محاولته الثانية للسيطرة على وسائل الإعلام، حيث أشار إلى أن "يون" كان يعمل لدى "كيم" عندما كانا في النيابة العامة.وأضاف المتحدث أن الحزب الديمقراطي سيمنع محاولة إدارة "يون" للسيطرة على خدمات البث، وحث الرئيس على التراجع عن هذا الترشيح.كما أدان حزب العدالة الصغير التعيين الأخير للرئيس، محذرا من أن هذه الخطوة ستقابل بجهود مماثلة لتلك التي بذلت من أجل عزل الرئيس السابق للجنة "لي دونغ كوان".