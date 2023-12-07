انتخاب قاض كوري جنوبي في المحكمة الجنائية الدولية للمرة الثالثة

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تم انتخاب ثالث قاض كوري جنوبي في المحكمة الجنائية الدولية، التي تدين مرتكبي الجرائم ضد الإنسانية.وتم انتخاب "بيك كي بونغ" المحامي في مكتب "كيم آند تشانغ" للمحاماة، للعمل كقاضٍ في المحكمة الجنائية الدولية المكونة من 18 عضوا، بعد حصوله على 83 من أصل 123 صوتا تم الإدلاء بها في التصويت الذي أجري في مقر الأمم المتحدة في نيويورك أمس الأربعاء، لينضم إلى 5 قضاة جدد آخرين من المقرر أن يخدموا لمدة 9 سنوات.وكان "بارك" هو ثالث كوري جنوبي يتم انتخابه قاضيا في المحكمة الجنائية الدولية، بعد الرئيس السابق للمحكمة "سونغ سانغ هيون"، و"تشونغ تشانغ هو" الذي يشغل المنصب منذ عام 2014.وقد عمل "بارك" كمدعٍ عام لمدة 22 عاما، قبل أن ينضم إلى مكتب المحاماة كمحامٍ متخصص في الدفاع الجنائي وامتثال الشركات في عام 2014.وكان "كيم" قد شغل منصب كبير مستشاري النيابة والمستشار القضائي في فرع "بانغكوك" لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وعمل أيضا مديرا لمكتب المدعين العامين بمنطقة سيول المركزية، ومديرا لقسم الشؤون القانونية الدولية بوزارة العدل.وقد تأسست المحكمة الجنائية الدولية، التي تضم 123 دولة عضوا، للحكم في الجرائم الخطيرة مثل الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.