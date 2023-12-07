الاعتراف بـ 258 شخصا آخر كضحايا احتيال في قضية الودائع العقارية

Photo : YONHAP News

اعترفت الحكومة الكورية بـ258 شخصا إضافيا كضحايا للاحتيال في قضية ودائع الإسكان بنظام الاستئجار الكوري المسمى "جون سيه"، الذي يتم فيه إيداع مبلغ مالي كبير مرة واحدة لتأجير عقار، مما يجعلهم مؤهلين للحصول على دعم حكومي.وأعلنت لجنة وزارة الأراضي المكلفة بالتعامل مع قضايا الاحتيال تلك اليوم الخميس أنها وافقت أمس الأربعاء على 258 من أصل 317 طلبا للاعتراف بهم كضحايا احتيال.ونتيجة لذلك، ارتفع عدد الضحايا الذين اعترفت بهم الحكومة إلى 9367 ضحايا منذ دخول القانون الخاص حيز التنفيذ في الأول من يونيو الماضي، والذي يوفر الدعم لضحايا الاحتيال.وبموجب القانون، تمتد الأهلية إلى المستأجرين الذين لديهم تاريخ محدد في عقودهم والذين سيتم طرح أماكن إقامتهم للبيع بالمزاد في أثناء إجراء تحقيقات في قضية الاحتيال المزعوم.ويمكن للضحايا التقدم بطلب لتأجيل أو تعليق المزاد، مع تحديد ما إذا كانوا يريدون شراء المنازل بموجب حق الشفعة، أو الاستمرار في عقد الإيجار.