الحكومة الكورية تنشيء منصب محقق في أعمال العنف المدرسية

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قررت الحكومة الكورية إنشاء منصب جديد للتحقيق في أعمال العنف المدرسية، إلى جانب زيادة عدد رجال الشرطة المسؤولين عن مراقبة تلك الأعمال، من أجل تخفيف العبء عن المعلمين في المدراس الكورية.وتم الإعلان عن ذلك اليوم في مؤتمر صحفي مشترك بين وزارة التعليم ووزارة الإدارة العامة والأمن، في مجمع المكاتب الحكومية في سيول، حيث أوضحت الوزارتان الخطة الحكومية لتحسين آلية معالجة أعمال العنف المدرسية وتعزيز دور رجال الشرطة المسؤولين عن مراقبتها، بدلا من المدرّسين الذين ظلوا يتعرضون لشكاوى كيدية في حالات كثيرة.وفي هذا السياق، قررت الحكومة الكورية إنشاء منصب جديد للتحقيق في أعمال العنف المدرسية حتى تستطيع المدارس التركيز على حماية الضحايا واتخاذ الإجراءات التعليمية ذات الصلة.وتخطط الحكومة في هذا الإطار أيضا لتوظيف مجموعة من رجال الشرطة، والمعلمين المتقاعدين ذوي الخبرة في تحقيقات مشاكل العنف المدرسي، بحيث تنشر حوالي ألفين و700 مسؤول إجماليا، بواقع 15 مسؤولا في كل هيئة من هيئات دعم التعليم البالغة عددها 177 في مختلف أرجاء البلاد، كما ستنشئ جهازا مسؤولا تحت مسمى "اجتماع حالات أعمال العنف المدرسية" يكون تابعا لهيئات دعم التعليم من أجل إجراء مناقشات بين المحققين ورجال الشرطة والمسؤولين والمحامين حول نتائج التحقيقات.وسوف يزيد حجم توظيف القوى العاملة المسؤولة عن التحقيق في مشاكل العنف المدرسي ومراقبتها بنسبة 10% مقارنة بالعدد الحالي، وسوف يتم نشرهم بدءا من الأول من مارس القادم بعد وضع إرشادات معيارية للمحققين والمسؤولين عن السيطرة على أعمال العنف المدرسية.