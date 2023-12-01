112 تريليون وون إنفاق كوريا على البحث والتطوير في عام 2022

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اتضح أنه تم ضخ استثمارات خلال العام الماضي في مجال البحث والتطوير بواسطة الحكومة والقطاع الخاص في كوريا الجنوبية، بقيمة 112 تريليونا و646 مليار وون، أي ما يعادل حوالي ثلاثة وثمانين مليارا وأربعمائة وخمسين مليون دولار.بهذا بلغت نسبة الإنفاق في قطاع البحث والتطوير مقابل إجمالي الناتج المحلي الكوري 5.21%، لتحتل كوريا بذلك المركز الثاني على مستوى العالم، بعد إسرائيل.جاء ذلك في تقرير صادر عن وزارة العلوم وتقنية المعلومات والاتصالات الكورية اليوم بعنوان "نتائج بحث أنشطة البحث والتطوير لعام 2022". وجرى هذا البحث على 73 ألفا و661 جهة، بما في ذلك معاهد البحوث العامة، والجامعات، والشركات التي تقوم بتنفيذ أنشطة البحث والتطوير.وحسب التقرير، زاد إجمالي الإنفاق على البحث والتطوير في كوريا خلال العام الماضي بمقدار 10 تريليونات و510 مليارات و800 مليون وون بالمقارنة مع العام الأسبق، من بينها 23.4% تمويلا حكوميا، و76.6% تمويلا من القطاع الخاص وجهات أجنبية.وبلغ إجمالي عدد الباحثين في كوريا 601 ألف و530 باحثا، بزيادة مقدارها 14 ألفا و864 مقارنة مع العام الأسبق، بينما بلغ إجمالي عدد القوى العاملة في قطاع البحث والتطوير، بمن في ذلك مساعدو البحث، 813 ألفا و763.وكان من بينهم 124 ألفا و290 من حاملي درجة الدكتوراه، و163 ألفا و448 من حاملي درجة الماجستير، و282 ألفا و669 من حاملي درجة البكالوريوس.