الرئيس يون يعد بإنشاء مطار جديد في منطقة كادوك دو

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زار الرئيس الكوري "يون صوك يول" مدينة بوسان صباح أمس الأربعاء، لمواساة أهلها بعد الفشل في الحصول على حق استضافة إكسبو 2030، حيث تعهد لهم مرة أخرى بتنفيذ عدد من المشروعات التي طال انتظارها هناك.وعقد الرئيس يون حوارا مع مواطني بوسان في مركز المعارض والمؤتمرات الدولية هناك، حيث قدم الشكر لمواطني المدينة الذين ظلوا يتطلعون لاستضافة الإكسبو.وأشار الرئيس إلى أهمية استغلال جميع الأراضي الوطنية على نحو دقيق من أجل تحقيق نمو كبير، وضرورة تحويل مدينة وميناء بوسان إلى مدينة مركزية في المنطقة الجنوبية من كوريا.وتعهد الرئيس أيضا بوضع آليات وإنشاء بنية تحتية من أجل تدويل مدينة بوسان، بما في ذلك افتتاح مطار جديد في منطقة "كادوك دو"، ونقل إدارة البنك الصناعي الكوري إلى بوسان، وتنفيذ مشروع إعادة تطوير الميناء الشمالي، وسن قانون خاص لتحويل المدينة إلى مركز دولي.وقد حضر الحوار حوالي 100 من المسؤولين والسياسيين والمواطنين ورجال الأعمال، بمن فيهم "كيم كي هيون" زعيم حزب قوة الشعب الحاكم، و"بارك هيونغ جون" عمدة مدينة بوسان، و"لي جيه يونغ" رئيس شركة سام سونغ للإلكترونيات، و"كو كوانغ مو" رئيس شركة "إل جي"، و"تشيه تيه وان" نائب رئيس شركة "إس كي"، و"ليو جين" رئيس الاتحاد الكوري لرجال الأعمال.