مجموعة السبع تدين إطلاق بيونغ يانغ قمر اصطناعيا للاستطلاع

Photo : YONHAP News

أدان قادة مجموعة السبع كوريا الشمالية لإطلاقها صواريخ باليستية، بما في ذلك إطلاق قمر اصطناعي للاستطلاع العسكري، وكذلك تقديمها أسلحة إلى روسيا.جاء ذلك في بيان أصدره قادة الدول السبع الكبرى، وهي: الولايات المتحدة واليابان وألمانيا والمملكة المتحدة وفرنسا وإيطاليا وكندا، وذلك في ختام اجتماعهم أمس عبر الفيديو، حيث أكدوا على ضرورة أن تتخلى كوريا الشمالية عن برامجها للصواريخ الباليستية وتطوير الأسلحة النووية على نحو كامل وقابل للتحقق ولا رجعة فيه، وأشاروا إلى أن إطلاق بيونغ يانغ صواريخ باليستية يمثل انتهاكا لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.كما حث البيان كوريا الشمالية على احترام حقوق الإنسان، وحل مسألة المختطفين الأجانب لديها.ومن ناحية أخرى، قررت مجموعة السبع الحد من واردات الماس الروسي اعتبارا من شهر يناير القادم لمنع روسيا من تغطية تكاليف حربها في أوكرانيا.وتخطط المجموعة لتطبيق لوائح استيراد الماس غير الصناعي، الذي يتم استخراجه ومعالجته وإنتاجه في روسيا، بدءا من الأول من يناير، كما ستقيد أيضا استيراد الماس الروسي المعالج في دولة ثالثة اعتبارا من الأول من مارس.تجدر الإشارة إلى أن روسيا تعتبر أكبر دولة منتجة للماس على مستوى العالم، حيث تنتج حوالي ثلث إجمالي الإنتاج العالمي، وهو ما يعود عليها بما يزيد عن 4 مليارات دولار سنويا، ويتم استخدام قدر كبير من تلك العائدات في تغطية الحرب الروسية في أوكرانيا.