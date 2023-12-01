الحكومة الكورية تعد بتطوير بعثات حفظ السلام الدولية تكنولوجيا

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وعدت الحكومة الكورية الجنوبية بتحويل بعثات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة الموجودة في مختلف دول العالم، إلى معسكرات ذكية باستخدام التكنولوجيا المتقدمة، إلى جانب تقديم تدريبات طبية للقوى العاملة فيها.وأوضحت وزارة الخارجية الكورية أن هذا التعهد جاء ضمن مشاركة الحكومة الكورية في الاجتماع الوزاري الخامس للأمم المتحدة حول عمليات حفظ السلام الدولية، الذي عقد يوميْ أمس الأربعاء وأول من أمس الثلاثاء، في مدينة "أكرا" عاصمة "غانا"، حيث أكدت كوريا أيضا على إرادتها القوية للمساهمة في عمليات حفظ السلام الدولية.وقال الوفد الكوري في الاجتماع إن سيول ستدعم مشروع تعزيز الاستجابة للمعلومات المزيفة من أجل تحسين أداء مهام عمليات حفظ السلام الدولية.وقالت وزارة الخارجية الكورية إن المشاركة في هذا الاجتماع أتاحت فرصة لتثبيت دور كوريا الجنوبية ومكانتها في مجال عمليات حفظ السلام، التي تعتبر من المهام الرئيسية لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، خاصة قبل بدء فترة عضويتها غير الدائمة في مجلس الأمن خلال عامي 2024 و2025.تجدر الإشارة إلى أن الاجتماع الوزاري لحفظ السلام التابع للأمم المتحدة كان قد انطلق لأول مرة في عام 2016، وهو يعتبر الجهة الأعلى المتعلقة بعمليات حفظ السلام الدولية.وقد أرسلت الحكومة الكورية إلى اجتماع هذا العام وفدا مشتركا من وزارتيْ الخارجية والدفاع برئاسة "كوان كي هوان" مدير إدارة التنسيق الدبلوماسي متعدد الأطراف في وزارة الخارجية.وحاليا تخصص كوريا حوالي 600 من جنودها ومسؤوليها في بعثات حفظ السلام في لبنان وجنوب السودان وغيرها، وهي تعد التاسعة عالميا من حيث حجم المساهمة المالية في عمليات حفظ السلام.