البرلمان يعيد التصويت على التشريعات التي رفضها الرئيس باستخدام حق النقض

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من المقرر أن تعقد الأحزاب السياسية الكورية الجلسة البرلمانية العامة الأخيرة لهذا العام ضمن الدورة العادية، اليوم الجمعة، حيث تجري إعادة التصويت على 4 مشروعات قوانين مثيرة للجدل كان قد رفضها الرئيس "يون صوك يول" باستخدام حق النقض.وقد أقر البرلمان، الذي تسيطر عليه المعارضة، في الشهر الماضي مشروع قانون مؤيد للعمال يُعرف باسم "مشروع قانون المظروف الأصفر"، و3 مشروعات قوانين أخرى تتعلق بقوانين البث، لكن الرئيس "يون" أعادها إلى البرلمان الأسبوع الماضي.كما سيصوت البرلمان على مشروعات القوانين الأخرى التي أقرتها لجنة التشريع والقضاء.ومع ذلك، لم تتوصل الأحزاب السياسية بعد إلى اتفاق بشأن التصويت للموافقة على تعيين قاضي المحكمة العليا السابق "جو هي ديه" رئيسا جديدا للمحكمة العليا.وقال زعيم التكتل البرلماني لحزب قوة الشعب الحاكم "يون جيه أوك" إن الحزب سيواصل المشاورات مع الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي، والذي قال إنه سيقرر موقفه صباح اليوم.ومن جانبه قال زعيم التكتل البرلماني للحزب الديمقراطي المعارض "هونغ إيك بيو" إن الحزب سيتوصل إلى قرار بعد النظر في تقرير اللجنة البرلمانية الخاصة بشأن تأكيد تعيين "جو هي ديه" خلال اجتماع لأعضاء الحزب قبل الجلسة العامة للبرلمان.