مشروع قانون الدفاع الأمريكي ينص على وجود 28,500 جندي أمريكي في كوريا

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أصدر مجلسا الشيوخ والنواب الأمريكيان مسودة مشروع قانون تفويض الدفاع السنوي، الذي يطلب من حكومة الولايات المتحدة الاحتفاظ بـ28 ألفا و500 جندي أمريكي في كوريا الجنوبية.كما يدعو نص قانون تفويض الدفاع الوطني للسنة المالية 2024، الذي صدر أمس الخميس، الولايات المتحدة إلى تعزيز ردعها الموسع لصالح كوريا الجنوبية.ويلزم القانون وزارة الدفاع الأمريكية بتقديم تقرير إلى الكونغرس بشأن التقدم المحرز في خطة نقل واشنطن للسيطرة التشغيلية في زمن الحرب إلى سيول.وتحتوي المسودة على تصور الكونغرس بأن الولايات المتحدة يجب أن تستمر في بذل جهود لتعزيز التعاون مع حلفائها العسكريين في منطقة المحيطين الهندي والهادئ من أجل توسيع تفوقها النسبي في المنافسة مع الصين.ويدعو التشريع أيضا وزير الدفاع إلى تعزيز التحالف مع كوريا الجنوبية من خلال استمرار وجود حوالي 28 ألفا و500 جندي، وتأكيد التزام واشنطن بالردع الموسع باستخدام النطاق الكامل لقدراتها الدفاعية. ويدعو القانون حكومة الولايات المتحدة إلى تعميق التعاون في مجال الردع النووي، كما تم التأكيد عليه في إعلان واشنطن الصادر خلال الزيارة الرسمية التي قام بها الرئيس "يون صوك يول" إلى الولايات المتحدة في أبريل الماضي.وسوف يتم التصويت على مشروع القانون في مجلسي النواب والشيوخ بكامل أعضائهما ثم إرساله إلى الرئيس "جو بايدن" لتوقيعه عند إقراره.